L' impero del food forlivese | chi sono gli imprenditori che gestiscono la ristorazione in città

L'impero del food forlivese rappresenta un vero e proprio pilastro economico e sociale della città, dove imprenditori appassionati e coraggiosi continuano a innovare e a offrire eccellenza culinaria. In un centro storico che spesso sembra perdere la sua vitalità, questa realtà resiste e si distingue, creando opportunità di lavoro per tanti forlivesi. Nonostante le sfide di inflazione e costi crescenti, il settore della ristorazione resta il cuore pulsante di Forlì, dimostrando che con passione e determinazione si può andare avanti.

