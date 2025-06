L’imbarazzo di Weah per la visita a Trump | Ci hanno detto che dovevamo andare non avevo scelta

L’incontro tra Timothy Weah e Donald Trump ha suscitato non poche discussioni, tra imbarazzo e sentimenti contrastanti. La visita alla Casa Bianca, infatti, ha messo in luce le tensioni tra il mondo dello sport e la politica, lasciando l’esterno statunitense visibilmente a disagio. Quando si tratta di eventi così delicati, l’emozione spesso prende il sopravvento, e questa esperienza non fa eccezione. Nel...

“È stato strano, quando Trump ha iniziato a parlare di Iran.”. Quando a Timothy Weah hanno chiesto nel post Al Ain-Juventus dell’esperienza alla Casa Bianca, l’esterno statunitense non ha mostrato grandissima soddisfazione. Anzi, piuttosto imbarazzo. Il club bianconero infatti ha incontrato il presidente Usa nello Studio Ovale a poche ore dall’esordio al Mondiale per club a Washington, vinto poi 0-5 contro il club degli Emirati Arabi Uniti. Nel corso dell’incontro Trump ha parlato in conferenza stampa, dichiarando di non aver ancora deciso se intervenire militarmente contro l’Iran. “È stata una sorpresa per me, a essere sinceri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’imbarazzo di Weah per la visita a Trump: “Ci hanno detto che dovevamo andare, non avevo scelta”

