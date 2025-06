L’imbarazzo dell’americano McKennie nel video con Trump Lo aveva definito ignorante razzista indegno di fare il presidente

L'episodio di Weston McKennie, il calciatore statunitense che nel 2020 aveva criticato aspramente Trump, si ripete oggi con un incontro inaspettato e sorprendente. La sua posizione politica e le sue parole dure si scontrano con la realtĂ di un incontro che potrebbe cambiare le carte in tavola. Un momento che mette in evidenza come i protagonisti possano evolversi, sorprendendo anche i piĂą scettici. Ma cosa ne pensa davvero il mondo di questa svolta inattesa?

“Non credo che Trump sia l’uomo giusto per fare il presidente. Penso che sia ignorante, ai miei occhi è razzista. Non lo sostengo in alcun modo. Se poi spari gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro manifestanti pacifici, sembra piuttosto che il governo voglia provocare qualcosa per creare un’immagine falsa”. Così parlava, nel 2020, Weston McKennie, il calciatore Usa che ieri, con tutta la Juventus, ha incontrato Trump nella sala Ovale della Casa Bianca. Un parere molto duro, quello che il calciatore aveva espresso a giugno 2020, in un momento di forte tensione negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd (25 maggio 2020). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’imbarazzo dell’americano McKennie nel video con Trump. Lo aveva definito “ignorante, razzista, indegno di fare il presidente”

In questa notizia si parla di: ignorante - trump - razzista - fare

Juventus, sguardi perplessi e irritati di fronte a Trump. McKennie lo definì: «ignorante e razzista» - Nel cuore di un incontro istituzionale, i volti della Juventus mostrano sguardi perplessi e irritati mentre Donald Trump accoglie la squadra alla Casa Bianca.

Buongiorno. A Gaza un’altra strage della fame, mentre Trump medita se scendere in guerra e chiede la resa incondizionata dell’Iran. I militari israeliani sparano ancora una volta con le mitragliatrici sulla folla radunata intorno ad un camion di grano e fanno 60 Vai su Facebook

L'imbarazzo dell'americano McKennie nel video con Trump. Lo aveva definito ignorante, razzista, indegno di fare il presidente; Juventus, sguardi perplessi e irritati di fronte a Trump. McKennie lo definì: «ignorante e razzista; Eminem diventa nonno, l'annuncio 7 anni dopo la canzone contro Nonno Trump, razzista e ignorante.

Trump accoglie la Juventus alla Casa Bianca, McKennie nel 2020 lo definì: «Ignorante e razzista» - Alcuni rappresentanti della Juventus (tra giocatori e dirigenza) hanno fatto visita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo ilnapolista.it

Juventus, sguardi perplessi e irritati di fronte a Trump. McKennie lo definì: «ignorante e razzista» - La Faz: alcuni calciatori sembravano un po' irritati quando ha parlato del conflitto tra Israele e Iran e degli atleti transgender nello sport. Si legge su informazione.it