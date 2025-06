Liguria la Uil chiede una svolta su welfare lavoro pubblico e investimenti sociali

Una regione che, pur custodendo paesaggi incantevoli e tradizioni ricche, si trova a dover affrontare sfide cruciali per il suo futuro. La Uil invita a un cambio di passo: welfare rafforzato, investimenti strategici nel lavoro pubblico e sociali sono la chiave per ridare slancio a questa terra in equilibrio precario tra crescita e declino. È il momento di agire, perché il rilancio della Liguria non può più attendere.

Una regione che cresce poco, invecchia molto e lascia indietro intere fasce di popolazione: questo si cela, secondo la Uil, dietro al rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia della Liguria: "La Liguria vive un equilibrio precario tra stagnazione economica, sofferenza sociale e.

