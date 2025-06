Ligabue all’Rcf Arena l’attesa Fan storici accampati e felici | Per lui siamo pronti a tutto

horde di appassionati pronti a vivere un'esperienza unica, uniti dal sogno di ascoltare dal vivo il loro idolo. La passione di Ligabue ha acceso il cuore di migliaia di fan, trasformando l’attesa in un'epica avventura che promette di scrivere nuove pagine di storia musicale. Sono una community fedele e impavida, pronta a sostenere il suo eroe in ogni nota e in ogni emozione.

C'è chi è arrivato lunedì, chi ha percorso centinaia di chilometri, chi ha tatuato sulla gamba intere fotografie di concerti. Al Campovolo la musica non è ancora partita, ma l'atmosfera da grande evento è già nell'aria. Sabato 21 giugno Luciano Ligabue tornerà a suonare nella sua Reggio, ma un gruppo di fan ha deciso di anticipare tutto: da giorni si sono accampati davanti ai cancelli della Rcf Arena per conquistare i posti migliori. Sono una trentina, al momento, ma il numero è destinato a crescere. Vengono da tutta Italia, dal Lazio fino alla Sicilia, e raccontano di come la passione per Ligabue li abbia fatti conoscere e unire.

