Lido di Classe presentato il programma del festival estivo | spettacoli concerti e mercatini per tutti i gusti

Lido di Classe si prepara a vivere un’estate straordinaria con il suo nuovo Festival 2025: quindici serate gratuite dedicate a musica, spettacolo e intrattenimento per tutti i gusti. La presentazione ufficiale ha svelato un programma ricco di eventi, concerti e mercatini che animeranno la località ravennate, portando divertimento e convivialità. Alla conferenza stampa, tra entusiasmo e aspettative, sono intervenuti personaggi di spicco come Cristina Garoia, promettendo un’estate indimenticabile per tutta la comunità.

È stato presentato il programma ufficiale del Festival di Lido di Classe Estate 2025: quindici serate gratuite di musica, spettacolo e intrattenimento per tutte le età che animeranno la località ravennate durante la stagione estiva. Alla conferenza stampa sono intervenuti Cristina Garoia.

Divieto di balneazione 2025: stop temporaneo a Lido di Classe e Bellaria - L’estate 2025 in Emilia-Romagna si tinge di incertezza: i primi divieti di balneazione arrivano già a Lido di Classe e Bellaria, scaturiti dai controlli ambientali.

Nuova ordinanza del Comune di Ravenna valida in un tratto di Lido di Savio e Lido di Classe. Già domani l'allarme potrebbe rientrare Vai su Facebook

