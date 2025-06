L' idea manicure da copiare a Heidi Klum | bianco opaco forma a mandorla e un look che profuma di spiaggia libertà e cocco!

Se c’è una cosa che amiamo di Heidi Klum è la sua capacità di reinventarsi, anche nelle tendenze manicure. Questa volta la top model tedesca ci conquista con un look fresco, sofisticato e irresistibilmente estivo: le coconut milk nails in bianco opaco a forma di mandorla, evocando spiaggia, libertà e cocco. Pronte a scoprire come replicare questa tendenza irresistibile? Le unghie di Heidi sono il trend del 2025 da non perdere!

C osa amiamo di più di Heidi Klum? Molte cose, ma le sue manicure impeccabili, di più. La top model tedesca non perde mai l’occasione di lanciare nuovi trend, e per presentare la sua ultima campagna pubblicitaria con Calzedonia, sceglie un look unghie che diventa immediatamente virale: le coconut milk nails. In perfetto equilibrio perfetto tra eleganza, freschezza e versatilità. Unghie di tendenza 2025: 5 idee protagoniste dell’anno X Heidi Klum lancia le unghie coconut milk. Le coconut milk nails, infatti, sono le grandi protagoniste dello shooting realizzato per presentare il nuovo murales pubblicitario di Colonia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'idea manicure da copiare a Heidi Klum: bianco opaco, forma a mandorla e un look che profuma di spiaggia, libertà e... cocco!

