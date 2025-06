Liceo artistico Porta Romana il 20 giugno la collettiva d' incisioni

Il Liceo Artistico Porta Romana di Firenze apre le porte alla creatività con una straordinaria collettiva di incisioni intitolata “Firenze, ieri…”. Dal 20 giugno, presso la Fondazione dell’Istituto de’ Bardi, artisti emergenti e studenti esplorano i luoghi perduti e i monumenti trasformati nel tempo. Un viaggio visivo tra passato e presente che invita a riscoprire la storia nascosta della nostra città, lasciandosi sorprendere dalla forza evocativa delle opere.

Firenze, 19 giugno 2025 - 23 opere calcografiche originali in esposizione da venerdì 20 giugno (inaugurazione alle 18,30), alla Fondazione dell’Istituto de’ Bardi, in via dei Michelozzi, 2 in zona Santo Spirito a Firenze. La collettiva d’incisioni è intitolata “Firenze, ieri.” e nasce da un’indagine su luoghi e monumenti che non esistono più, o sono stati notevolmente modificati nel tempo. Le opere sono state realizzate in questi mesi nei corsi di primo e secondo livello dell’Università dell’Età Libera Uel del Comune di Firenze, e nei corsi brevi promossi dal Liceo Artistico Statale di Porta Romana, oltre che durante la mconsueta attività laboratoriale che da oltre 30 anni si sviluppa nei laboratori e con i docenti del Liceo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liceo artistico Porta Romana, il 20 giugno la collettiva d'incisioni

In questa notizia si parla di: liceo - giugno - collettiva - incisioni

Il liceo Minghetti e le accuse di "indottrinamento" sul referendum di giugno - Il Liceo Minghetti torna al centro del dibattito, questa volta per le accuse di indottrinamento legate all'appello a votare nel referendum di giugno.

Tigran Hamasyan inaugura le Settimane Musicali Posted By: Redazione Web 19 Maggio 2025 34º Settimane Musicali al Teatro Olimpico 2025 I canti della terra Vicenza 18 maggio – 8 giugno 2025 L’anima dell’Armenia in jazz: Tigran Hamasyan apre le Setti Vai su Facebook

Liceo artistico Porta Romana, il 20 giugno la collettiva d'incisioni.

Liceo artistico Porta Romana, il 20 giugno la collettiva d'incisioni - 23 opere calcografiche originali in esposizione da venerdì 20 giugno (inaugurazione alle 18,30), alla Fondazione dell’Istituto de’ Bardi, in via dei Michelozzi, 2 in zona San ... Lo riporta lanazione.it

«Lista delle conquiste» al liceo Visconti di Roma: alunni puniti con 6 in condotta e 6 giorni di volontariato con Telefono Rosa - Martedì 4 giugno i membri del «Collettivo Visconti», in particolare la sezione «Visconti in Rosa», hanno preso posizione con questo comunicato. Come scrive roma.corriere.it