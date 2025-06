Libri ‘Buono per incartare il pesce’ | il giornalismo protagonista del racconto di Willy Labor

Nel mondo narrativo di Willy Labor, il giornalismo assume un ruolo di protagonista indiscusso, tra limiti, nevrosi e grandi conquiste. Con il suo debutto letterario "Buono per incartare il pesce", edito da Castelvecchi, l’autore ci invita a riflettere sulle sfumature di una professione complessa e affascinante. Un viaggio che svela le storie più profonde dietro le notizie e la vita di chi le vive, dimostrando che dietro ogni articolo si nasconde un universo da scoprire.

(Adnkronos) – C'è un protagonista, Gianni Crevatin, ma c'è soprattutto un protagonista che va oltre il racconto: è il giornalismo, con i suoi limiti e le sue nevrosi, con le sue conquiste e i suoi eccessi. 'Buono per incartare il pesce' è il racconto di esordio, edito da Castelvecchi, di Willy Labor.

"La verità è che un giornalista da solo non può cambiare le cose". È la realtà con cui si confronta Gianni Crevatin, giornalista triestino, protagonista del romanzo di esordio di Willy Labor, 'Buono per incartare il pesce'. #ANSA Vai su X

Buono per incartare il pesce, il romanzo di esordio di Willy Labor - «La verità è che un giornalista da solo non può cambiare le cose e comunque la mattina dopo il giornale è buono solo per incartarci il pesce». Come scrive msn.com