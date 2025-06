Liam Delap guida i candidati per il premio PFA Young Player of the Year

Liam Delap, il promettente attaccante del Chelsea, si distingue come uno dei sei candidati per il prestigioso PFA Young Player of the Year 2025. Dopo l’acquisto da Ipswich per 20 milioni di sterline, il giovane talento sta già facendo parlare di sé. Con 12 gol in 37 partite la scorsa stagione, Delap si prepara a lasciare il segno anche in Premier League. La corsa al premio è aperta: scopriamo insieme cosa lo rende un candidato così forte.

2025-06-19 10:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Il nuovo attaccante del Chelsea Liam Delap è tra i sei nominati per il premio PFA Young Player of the Year. Delap si è trasferito a Stamford Bridge all’inizio di questo mese dopo che il Chelsea ha pagato £ 20 milioni, più componenti aggiuntivi, per firmarlo da Ipswich. Il 22enne ha segnato 12 gol in 37 partite per i Tractor Boys la scorsa stagione, ma non è riuscito a impedire loro di fare un ritorno immediato al campionato. PFA Young Player of the Year. I primi sei. Scelto dai giocatori. #Pfaawards pic.twitter.combi8mvd4ngu – PFA (@PFA) 19 giugno 2025 Il difensore del Real Madrid Huijsen è stato selezionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

