L' Heraclea a Foggia | la squadra di Casillo e De Vitto giocherà le gare casalinghe allo Zaccheria

L'Heraclea a Foggia: una nuova casa per le gare casalinghe del prossimo campionato di serie D. La squadra di Casillo e De Vitto giocherà le sue partite allo Zaccheria, uno stadio di grande tradizione e passione. Dopo settimane di rumors, la conferma ufficiale è arrivata, segnando un capitolo importante per il club e i suoi tifosi. La scelta rappresenta un passo fondamentale per il futuro dell’Heraclea, che si prepara ad affrontare la stagione con entusiasmo e determinazione.

La notizia era già nell'area da alcuni giorni, ora è giunta l'ufficialità: l'Heraclea calcio disputerà le gare interne del prossimo campionato di serie D allo stadio Zaccheria di Foggia. La decisione si è resa necessaria a causa della temporanea indisponibilità dell'impianto sportivo 'Mario.

L’Heraclea Candela giocherà le prossime gare allo stadio Zaccheria di Foggia. Ad annunciarlo è il patron, Gennaro Casillo. L’imprenditore traccia anche le prospettive future, senza dimenticare il club rossonero per cui tifa ancora Vai su Facebook

