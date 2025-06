L’export italiano tra logistica e nuovi commerci | il forum al Casello di San Giorgio

Il “Italian Export Forum” al Castello di San Giorgio a Maccarese si preannuncia come il punto di riferimento per esplorare le sfide e le opportunità dell’export italiano nel contesto globale. Un appuntamento imperdibile, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che riunisce istituzioni, imprese e stakeholder per discutere di logistica, portualità e nuove rotte commerciali, aprendo così nuove prospettive di crescita e collaborazione. Non perdere questa occasione di essere protagonista del futuro dell’export italiano!

Fiumicino, 19 giugno 2025- Martedì 24 giugno, presso Castello di San Giorgio a Maccarese, si terrà “l’Italian Export Forum”, prestigiosa iniziativa dedicata al dialogo e al confronto sui principali temi legati all’export italiano, con un focus particolare su portualità, logistica e le nuove geografie commerciali. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, rappresenta un’occasione di approfondimento per istituzioni, i mprese e stakeholder del settore. I lavori del convegno prenderanno ufficialmente il via alle ore 10:40, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

