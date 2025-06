L’ex casello ferroviario sarà recuperato Il Comune partecipa al bando per la concessione

L’ex casello ferroviario di Gallipoli, un tempo simbolo di connessione e movimento, sta per rinascere come cuore pulsante di cultura, accoglienza e memoria collettiva. Il Comune ha già partecipato al bando per la concessione, puntando a trasformarlo in un punto di riferimento turistico e culturale tra Corso Roma e il lungomare Marconi. Un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio locale e creare nuove opportunità di aggregazione e scoperta.

GALLIPOLI - Recuperare e valorizzare l'ex casello ferroviario che si affaccia sul binario a cavallo tra il tratto terminale del Corso Roma e il lungomare Marconi per renderlo un nuovo presidio di cultura, accoglienza turistica e informativa, o anche luogo di memoria collettiva per ospitare.

