L’evasione manda in tilt Salvini | smentito dai dati sui condoni

L’ evasione fiscale manda in tilt Salvini, ma i dati sui condoni smentiscono le sue affermazioni. Tra dichiarazioni contrastanti e proposte di pace fiscale, il vicepremier sembra navigare tra confusione e reali intenzioni. Il recentissimo dibattito sulla nuova “pace fiscale” della Lega, ora all’esame del Senato, solleva interrogativi su cosa si nasconda davvero dietro queste misure. Un tema caldo che merita attenzione e chiarezza.

Sui condoni e sull’ evasione fiscale, Matteo Salvini sembra avere le idee un po’ confuse. Almeno questo è quello che dimostra il fact checking di Pagella Politica sulle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio a Rtl 102.5, in cui ha difeso la proposta di una nuova pace fiscale. Un’espressione che, spesso, maschera un condono. Ma non per Salvini. La pace fiscale della Lega. Attualmente è all’esame della commissione Finanze del Senato un disegno di legge della Lega che permetterebbe ai contribuenti di estinguere i debiti con il Fisco accumulati tra il 2000 e il 2023, pagando l’importo originario senza sanzioni né interessi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it