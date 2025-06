L' euro è in lieve calo a 1,1452 sul dollaro

L’euro mostra un leggero calo rispetto al dollaro, scambiato a 1,1452, mentre si assesta a 166,32 yen. Questi movimenti riflettono le tensioni e le opportunità sui mercati valutari, offrendo uno sguardo interessante sulle dinamiche globali e sugli investimenti. In un contesto di volatilità crescente, monitorare da vicino questi cambiamenti diventa essenziale per chi opera nel mondo finanziario e non solo.

L'euro è in lieve calo sul dollaro nei primi scambi sui mercati valutari. La moneta unica viene scambiata a 1,1452 dollari (contro 1,1508 della quotazione Bce di ieri), mentre nei confronti dello yen passa di mano a 166,32 (166,67 l'ultima quotazione Bce).

