Lettera a TPI | Il lavoro va difeso a livello europeo

Il lavoro è il pilastro su cui si costruisce il futuro di un’Europa forte e solidale. Riceviamo e pubblichiamo una lettera importante, arrivata alla redazione, che evidenzia come la difesa dei diritti e delle condizioni lavorative debba essere una priorità a livello europeo. Lo scorso 23 maggio, durante un evento a Roma, abbiamo approfondito insieme ai protagonisti del settore le sfide e le opportunità per proteggere chi ogni giorno contribuisce alla nostra società. È ora di agire con decisione e unità.

Riceviamo e pubblichiamo di seguito questa lettera arrivata alla redazione. Lo scorso 23 maggio ho partecipato, all'interno dello spazio Esperienza Europa-David Sassoli di Roma, a un incontro, organizzato da TPI e dal Parlamento europeo, dedicato al mondo del lavoro. Tra gli ospiti, gli eurodeputati Nicola Zingaretti (Pd), ex presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Partito Democratico, Pasquale Tridico (M5S), ex presidente dell'Inps, e Francesco Torselli (FdI). Il fulcro della discussione ha riguardato il tema degli stage, tirocini e internship, troppo spesso confusi nel nostro Paese.