Lettera a TPI | I giovani sono il futuro dell’Europa vanno incoraggiati

I giovani sono il cuore pulsante dell’Europa di domani. La loro voce, il loro entusiasmo e le loro idee sono fondamentali per costruire un futuro più giusto e sostenibile. Proprio per questo, eventi come la tavola rotonda dello scorso 23 maggio presso lo spazio “Esperienza Europa-David Sassoli” rappresentano un’occasione preziosa per ascoltare e valorizzare le nuove generazioni. È arrivato il momento di ascoltare i giovani e di agire insieme per un domani migliore.

Riceviamo e pubblichiamo di seguito questa lettera arrivata alla redazione. Lo scorso 23 maggio, presso lo spazio “Esperienza Europa-David Sassoli” a Roma, TPI e il Parlamento europeo hanno organizzato una tavola rotonda in cui esponenti del mondo politico ed accademico si sono confrontati con una platea di studenti sulle sfide del mercato del lavoro e sul ruolo dell’Unione europea nel garantire un futuro equo e sostenibile per le nuove generazioni. Tra i vari temi trattati durante l’evento, di particolare interesse è stata la riflessione sulla realtà dei tirocini in azienda, del mercato del lavoro e delle retribuzioni ad oggi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lettera a TPI: “I giovani sono il futuro dell’Europa, vanno incoraggiati”

