Letizia di Spagna irresistibile in tuta e diamanti | seduce il Re

Letizia di Spagna si conferma un’icona di stile e fascino, anche in occasioni speciali come l’anniversario del regno di Felipe. La regina, elegante e irresistibile in una jumpsuit Hugo Boss arricchita da un prezioso bracciale di diamanti in oro, ha ancora una volta conquistato tutti, incluso il re. Sono passati 11 anni da quel luglio 2014: un traguardo che celebra non solo il suo ruolo istituzionale, ma anche il suo carisma senza tempo.

Letizia di Spagna ha celebrato l’undicesimo anniversario di regno di suo marito Felipe e al concerto si è presentata in jumpsuit di Hugo Boss e con un bracciale in oro e diamanti preziosissimo. Anche il Re la trova irresistibile. Letizia di Spagna, 11 anni sul trono. Il 19 giugno 2014 Felipe saliva sul trono di Spagna, succedendo al padre Juan Carlos che ha abdicato in suo favore, diventando Felipe VI, mentre sua moglie Letizia ha assunto il titolo di Regina consorte. Nessuna grande celebrazione è prevista per celebrare questo anniversario, ma le Loro Maestà hanno partecipato a un concerto in loro onore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna irresistibile in tuta e diamanti: seduce il Re

