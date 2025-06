L' estate di Chukwueze? Nel fango col torneo più folle del mondo

L'estate di Chukwueze si tinge di avventura e solidarietà, tra il fango di un torneo in Nigeria che ogni anno organizza con passione. Questa volta, il campo diventa protagonista di un evento unico, divertente e significativo, per sostenere la comunità locale. E se a calcare quel terreno impraticabile fosse anche Osimhen... il calcio si trasforma in un gesto di grande cuore. Un'idea originale che unisce sport e solidarietà in modo indimenticabile.

L'ala del Milan ogni anno gioca in un torneo organizzato da lui in Nigeria, questa volta su un campo di fango. Iniziativa strana ma bellissima, per raccogliere denaro per la comunità. Se poi passa anche Osimhen.

mentre tutti fanno le vacanze in barca e si fanno inculare da qualche trans Chukwueze torna a casa sua e organizza un torneo di calcio nel fango tra la merda di mucca per portare soldi al villaggio Uomo d’altri tempi Vai su X

