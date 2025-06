L' esperto che ha tirato giù la gru degli Uffizi | Rimossa con i joystick una manovra tra i capolavori

In un'operazione senza precedenti, Roberto Amadori, il celebre gruista di Firenze, ha orchestrato la rimozione della gigantesca gru degli Uffizi con una precisione da maestro e un tocco di tecnologia. Con due joystick e tanta abilità , ha trasformato una manovra complessa in un gesto quasi ludico, dimostrando che anche i capolavori si muovono con maestria e passione. E così, tra storia e innovazione, si conclude un capitolo memorabile nel cuore dell'arte fiorentina.

Firenze, 19 giugno 2025 – “Via radio i montatori mi davano indicazioni e io, tenendo conto delle misure e dei pesi, ho manovrato l’operazione da terra con due joystick. Come se fosse un gioco alla Playstation ma senza il tasto reset in caso di errore”. È il racconto del gruista più famoso di tutta Firenze (e non solo), Roberto Amadori, colui che fattivamente ha tirato giù la grande gru del cantiere dei nuovi Uffizi, installata nel piazzale del celebre museo fiorentino nell’ormai lontano 2006. L’intervento, iniziato alle 7,45 di lunedì scorso, si è concluso martedì all’ora di pranzo con trasporto in notturna degli ultimi pezzi del “mostro metallico” (così ribattezzata la gru dal direttore degli Uffizi, Simone Verde) a cura della ditta Tosco Meccanica. 🔗 Leggi su Lanazione.it