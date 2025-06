L’era dei 7 secondi | consigli per aumentare la concentrazione

Sei pronto a riscoprire il potere della concentrazione? In un mondo sommerso da distrazioni, catturare e mantenere l’attenzione diventa una vera sfida. Lo studio del 2015 di Microsoft Canada ci ha messo in guardia: la soglia di attenzione degli esseri umani si è ridotta a soli sette secondi, meno del pesce rosso! Ma niente paura: con alcuni semplici consigli, potrai allenare la mente e riconquistare il controllo. Ecco come fare.

Nel 2015, uno studio condotto da Microsoft Canada ha lanciato un campanello d'allarme su scala globale: la soglia media di attenzione dell'essere umano era scesa a otto secondi, un dato impressionante se confrontato con i nove secondi attribuiti al pesce rosso.

