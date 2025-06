Leoni Juventus le parole di Cherubini allontanano il difensore | bisognerà fare uno sforzo extra per portarlo in bianconero Il punto

Le parole di Cherubini sembrano aver complicato il futuro di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma finora nel mirino di grandi club italiani. La Juventus dovrà ora fare uno sforzo extra per portarlo in bianconero, puntando sulla volontà del calciatore e sulle strategie di mercato. Il suo potenziale, infatti, potrebbe diventare uno degli investimenti più proficui per il club di Torino, se le trattative prenderanno la strada giusta.

Leoni Juventus, le parole di Cherubini allontanano il difensore: lo scenario sul futuro del calciatore. Giovanni Leoni, classe 2006 in forza al Parma, ha attirato le attenzioni dei top club italiani nella scorsa stagione, tra cui Inter, Milan e anche il calciomercato Juventus, A confermare l’interesse generale è stato Federico Cherubini, ad del Parma, che ha dichiarato a La Gazzetta di Parma: «Leoni e Suzuki piacciono molto? È vero, ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato. La volontà della proprietà e dell’area tecnica è tenerli per un altro anno». Secondo quanto riportato da Di Marzio serviranno sforzi importante per portarlo via dal Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, le parole di Cherubini allontanano il difensore: bisognerà fare uno sforzo extra per portarlo in bianconero. Il punto

