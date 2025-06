Lega attacco hacker a Radio Libertà | cosa spunta in diretta

Un attacco hacker ha colpito Radio Libertà, emittente associata alla Lega, interrompendo bruscamente una trasmissione in diretta. Durante l’evento, messaggi sovrimpressi hanno sostituito le notizie, portando frasi come “Chiediamo il cessate il fuoco immediato e la liberazione della Palestina”. Un episodio che solleva polemiche e preoccupazioni sulla sicurezza dei media politici italiani, dimostrando come la rete possa essere vulnerabile anche alle interferenze più imprevedibili.

Lega sotto attacco. Nella mattinata di giovedì 19 giugno, una trasmissione in diretta su Radio Libertà - emittente del partito guidato da Matteo Salvini - è stata improvvisamente interrotta da una serie di messaggi apparsi in sovrimpressione al posto delle notizie fornite dalle agenzie. Le frasi visualizzate, frutto dell'opera di un attacco hacker, riportavano slogan come: “Chiediamo il cessate il fuoco immediato e la liberazione della Palestina e dell’Iran, free Palestine” e “Radio Libertà augura a tutti buon Pride, perché nessun partito politico può dettare chi siete o che cosa fate”. L’emittente ha spiegato che l’episodio è stato frutto di un’intrusione informatica: ignoti avrebbero manomesso il codice del sistema che comanda lo scorrimento delle notizie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lega, attacco hacker a Radio Libertà: cosa spunta in diretta

In questa notizia si parla di: attacco - radio - libertà - lega

