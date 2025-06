L’ecologia integrale a Montefiascone Vt

Dal 22 giugno, Montefiascone si trasforma nel cuore pulsante dell’ecologia integrale, un appuntamento imperdibile che unisce ambiente, spiritualità e cultura. La quinta edizione del «Festival dell’Ecologia Integrale» promette incontri stimolanti e momenti di riflessione, invitando tutti a riscoprire il valore di un impegno condiviso per il nostro pianeta. Non lasciarti sfuggire questa occasione di crescita e consapevolezza: scopri come l’ecologia può diventare un passo verso un futuro migliore.

Montefiascone (Viterbo), da oggi al 22 giugno, ospita la quinta edizione del «Festival dell'Ecologia Integrale», con un ricco calendario di incontri, eventi, mostre, conferenze che intrecciano ambiente, spiritualità, cultura e .

