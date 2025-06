Leclerc l’ammissione che spiazza tutti | Non l’ho fatto

In un mondo dove le emozioni si accendono a ogni curva, Charles Leclerc sorprende tutti con un'ammissione inaspettata. Il Canada non è stato certo il palcoscenico desiderato per la Ferrari, lasciando i tifosi con un retrogusto amaro. Tra incertezze e difficoltà , il Cavallino si trova a dover affrontare una stagione complessa, ma cosa succederà ora? La sfida è appena iniziata e le sorprese sono dietro l'angolo.

Charles Leclerc si lascia andare ad una ammissione che lascia senza parole: il ferrarista l’ha detto davvero Il Canada non è stato certo fortunato per la Ferrari, anzi. Leclerc ed Hamilton non sono arrivati a podio ed anche stavolta la Rossa ha dovuto masticare amaro. I risultati proprio faticano ad arrivare, la monoposto del Cavallino è molto incostante ed i piloti sono spesso in difficoltĂ . Non proprio quello che si aspettava all’alba di questo Mondiale, iniziato sotto il migliore degli auspici visto anche l’arrivo di Lewis Hamilton. Ed invece, proprio come negli ultimi anni, sta diventando una sorta di grande rimpianto, di quel che poteva essere e non è stato. 🔗 Leggi su Sportface.it

