Lecce pioggia di milioni per Krstovic | Roma tagliata fuori

Il calciomercato entra nel vivo: il Lecce si prepara a cedere Krstovic, l’attaccante che ha illuminato la scorsa stagione, con una pioggia di milioni pronta a cambiare le sorti del club. Roma e altri grandi club erano interessati, ma ora sembra che il futuro di Nikola Krstovic sia altrove, in un trasferimento che potrebbe rivoluzionare il panorama della Serie A. La sua partenza rischia di cambiare gli equilibri di questa estate calcistica.

Il Lecce è vicino a cedere Krstovic, grande rivelazione dell’ultima stagione. Sull’attaccante c’era il grande interessamento della Roma, ma adesso il giocatore sembra destinato a ben altri lidi. È uno dei nomi più interessanti in Serie A, e da tempo ci si attende che possa lasciare il Lecce per un club di più alto profilo. Nikola Krstovic è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione in Italia, dopo le cose molto buone che aveva già fatto vedere l’anno precedente in Salento. Il 25enne montenegrino ha chiuso un’annata con 11 gol e 5 assist in Serie A, più un’ulteriore rete in Coppa Italia, ed è ora in rampa di lancio. 🔗 Leggi su Tvplay.it