Lecce due nuovi autovelox | il Comune punta alla tangenziale ovest

Lecce si prepara a potenziare la sicurezza stradale con l'installazione di due nuovi autovelox lungo la Tangenziale Ovest, un’area strategica per i pendolari e non solo. La proposta, attualmente in fase di valutazione da parte della Polizia locale guidata dal comandante Donato, mira a garantire un traffico più sicuro e rispettoso delle regole. Questa iniziativa segna un passo importante verso una città più sicura e responsabile.

Due nuovi autovelox lungo la Strada Statale 694, meglio conosciuta come Tangenziale Ovest. La proposta, attualmente al vaglio degli uffici della Polizia locale di Lecce, guidati dal comandante Donato.

