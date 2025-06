Lea Gavino | Ho tagliato i capelli come atto di disobbedienza Mio fratello Damiano è la persona più importante della mia vita ma i ruoli migliori li scrivono ancora per gli uomini

Lea Gavino, con il suo coraggio di cambiare look come gesto di ribellione, si racconta al Festival ON AIR. Tra progetti cinematografici e riflessioni sul ruolo delle donne nel cinema, l’attrice trasmette una carica di energia e determinazione. È un momento di pura felicità per lei, che sfida le convenzioni e sogna un futuro più equo. La sua voce, autentica e appassionata, ci invita a ripensare i ruoli femminili ancora troppo stereotipati.

Ospite del Festival ON AIR, l'attrice parla della felicità che sta attraversando ora che è alle prese con la scrittura di un suo film e del rammarico per certi ruoli femminili sempre uguali del nostro cinema.

