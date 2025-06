Le strutture i campi lo staff e il mercato | Il primo giorno di Cuesta

Il primo giorno di Carlos Cuesta al Parma trasmette entusiasmo e determinazione: un mix di energia contagiosa, sorriso aperto e tanta voglia di far bene. Lo staff, i campi e il mercato si preparano ad affrontare questa nuova avventura con passione. Con il suo approccio positivo, Cuesta si presenta come il leader che il club aspettava. E ora, il vero inizio è alle porte...

L'italiano che sfoggia per il saluto social, breve, conciso, è chiarissimo, accompagnato da un sorriso che segna il suo viso da ieri. Carlos Cuesta, nel primo giorno da allenatore del Parma, emana un ottimismo contagioso. T-shirt bianca sotto una giacca nera, la prima giornata da tecnico crociato.

