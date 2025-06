Le soluzioni della seconda prova di matematica 2025 | svolgimenti e risultati

Il 19 giugno 2025, gli studenti del Liceo Scientifico di Roma hanno affrontato una seconda prova di maturità coinvolgente e stimolante, centrata sull'analisi di funzioni. Tra citazioni di grandi filosofi come Cartesio, Platone e Cicerone, il test ha messo alla prova capacità logiche e matematiche. Scopri le soluzioni, gli svolgimenti dettagliati e i risultati ufficiali, per aiutarti a prepararti al meglio e affrontare con sicurezza questa sfida fondamentale.

Roma, 19 giugno 2025 – La seconda prova di maturità al Liceo Scientifico riguarda lo studio di una funzione. Se il Problema 1 parte con Cartesio ("La ragione non è nulla senza l'immaginazione"), il Problema 2 cita una frase attribuita a Platone ("La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l'infinito"). Ma non finisce qui: in un altro quesito, infatti, c'è anche Cicerone, con un passo tratto dal 'De divinatione', dove si discute del "colpo di Venere" lanciando dadi: un pretesto per il calcolo delle probabilità. E non manca l'arte: un altro quesito parte dalla celebre scultura di Umberto Boccioni, "Forme uniche della continuità nello spazio", raffigurata sulla moneta da 20 centesimi, per proporre lo studio di una funzione che ne approssima il profilo.