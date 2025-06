Le sette acconciature capelli di tendenza per l'estate

dallo charme bohemien rappresenta una scelta irresistibile per serate estive. Scopri le sette acconciature più hot dell’estate e lasciati ispirare per brillare con stile e comodità in ogni occasione!

L’estate è il momento ideale per rinnovare il proprio stile con acconciature pratiche e alla moda. Questo perché le alte temperature richiedono soluzioni fresche e semplici da fare. Tra le proposte, gli space buns sono l’opzione perfetta per un concerto o festival, mentre la bubble braid è la rivisitazione originale della classica treccia. Facile e pratica, la coda alta è perfetta per qualsiasi lunghezza invece il raccolto voluminoso e spettinato è must per l’estate. Nel video di Amica.it, si scoprono tutti gli hairlook street style da copiare nei prossimi mesi. GUARDA LE FOTO Acconciature capelli, onde: come ottenere delle perfette liquid waves. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le sette acconciature capelli di tendenza per l’estate

In questa notizia si parla di: acconciature - estate - sette - capelli

? SUMMER IS CALLING… e noi siamo pronti a rispondere! Nella nostra bag c’è tutto il necessario per proteggere e amare i tuoi capelli anche d’estate! Scopri tutti i prodotti della nostra linea SunCare sul nostro sito. Link in bio #RecciaHairEmotion #Fratt Vai su Facebook

Le sette acconciature capelli di tendenza per l’estate; 7 tendenze capelli del 2025 che vedremo ovunque; Colore Capelli Donna: Trova il Colore Capelli Primavera Estate 2025.

Le sette acconciature capelli di tendenza per l’estate - L’estate è il momento ideale per rinnovare il proprio stile con acconciature pratiche e alla moda. Da amica.it

Capelli ricci d'estate: la guida per domarli senza stress e le acconciature più belle da provare - Ecco come non impazzire con caldo e umidità, i trend 2025 e le acconciature più cool da copiare per un look perfetto. alfemminile.com scrive