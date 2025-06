Le sei ore dei maturandi Ansia mare e vocabolario | Ora viene il difficile

Le sei ore di ansia, mare di vocabolario e tensione sono finalmente arrivate: alle 8.30 di ieri è iniziata ufficialmente la Maturità 2025. Un momento che, tra emozioni e sfide, segna il culmine di un percorso di cinque anni, rendendo questa esperienza indimenticabile nella vita di ogni studente. Ora viene il difficile: affrontare le prove con determinazione e coraggio, pronti a dimostrare tutto ciò che hanno imparato.

Alle 8.30 di ieri è iniziata ufficialmente la Maturità 2025. È tornato il momento più atteso e temuto dagli studenti di tutta Italia: l'esame che chiude un percorso di cinque anni e che si conferma, da sempre, un'esperienza formativa e indimenticabile nella vita di ciascuno. L'esame ha preso il via con la prova scritta di italiano, durante la quale i maturandi hanno avuto a disposizione sei ore per sviluppare la traccia scelta. Sette i temi proposti, suddivisi tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità. Tra i testi di quest'anno: Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa per la tipologia A.