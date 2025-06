Le scuole meritano di più | dopo mesi di attesa il sopralluogo conferma criticità diffuse

Le scuole, pilastri della nostra comunità, meritano attenzione e investimenti concreti. Dopo mesi di promesse non mantenute, il sopralluogo ha svelato criticità diffuse che richiedono interventi immediati. Silvia Rossi, capogruppo di Lista di Comunità, sottolinea come la realtà delle strutture scolastiche di Bibbiena sia ben diversa da quanto affermato finora. È ora di agire concretamente per garantire ambienti sicuri e adeguati ai nostri giovani.

“Per mesi ci è stato detto che nelle scuole del Comune di Bibbiena “va tutto bene”. La realtà, purtroppo, è diversa. E oggi possiamo dirlo con cognizione di causa, dopo aver visitato direttamente i plessi.” È con queste parole che Silvia Rossi, capogruppo di Lista di Comunità, commenta l’esito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Le scuole meritano di più: dopo mesi di attesa, il sopralluogo conferma criticità diffuse"

In questa notizia si parla di: scuole - mesi - meritano - attesa

Consegna dei lavori alle scuole in ritardo di mesi: interrogazione e critiche all'assessore - A San Prisco infuria la polemica sulle opere pubbliche destinate alle scuole, con ritardi di mesi nella consegna dei lavori.

PADOVA - Quella telefonata, attesa e sperata per 13 anni, è arrivata la mattina del 12 giugno. «Abbiamo trovato Chantal, potete venirla a prendere». E così Andrea Tonello e la sua legale, Chiara Balbinot, si sono messi in auto affrontando un viaggio lungo 15 Vai su Facebook

Le scuole meritano di più: dopo mesi di attesa, il sopralluogo conferma criticità diffuse; Stipendi supplenti brevi: a gennaio in arrivo il pagamento degli arretrati NoiPA?; Finalmente la nuova Bellani. Il Comune trova 11 milioni dopo oltre 10 anni di attesa: Una scuola a impatto zero.

Covid, areazione a scuola – Il comitato Ideascuola boccia l’Iss e ministero: “Dopo 4 mesi di attesa nessuna indicazione” - della valutazione e delle decisioni in merito, per tutto quando va oltre l’apertura delle finestre: le scuole non hanno questo personale a meno di ... ilfattoquotidiano.it scrive

Asili e scuole d’infanzia Crollate le liste d’attesa "Merito di nuovi posti e contributi alle rette" - Dal 2022 a oggi i bambini in lista d’attesa per un posto nei nidi e nelle scuole di infanzia di Reggio sono scesi da 240 a 81. Da ilrestodelcarlino.it