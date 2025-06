le quotazioni di borsa italiana e spread oggi 19 giugno 2025

Oggi, 19 giugno 2025, il mercato azionario italiano si appresta a riaprire, con gli occhi puntati sulle quotazioni di Borsa Italiana e sullo spread tra Btp e Bund tedeschi. Dopo una chiusura positiva dello 0,08% ieri, gli investitori sono in attesa di nuovi segnali che possano indirizzare l’andamento. La giornata si preannuncia cruciale, tra nervosismo asiatico e la speranza di stabilità nel Vecchio Continente: cosa riserveranno le prossime ore?

Grande attesa per l’apertura della Borsa italiana e per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, mercoledì 18 giugno, Milano ha chiuso la seduta in linea con gli altri mercati europei e tra alti e basi ha terminato a +0,08%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 8.40 – Seduta negativa per l’Asia. Pesa la Fed che ieri ha abbassato le stime di crescita e indicato un aumento delle aspettative sull’inflazione americana. Hong Kong cede l’1,95%, Tokyo cede lo 0,9% mentre Shanghai e Shenzhen perdono lo 0,78% e l’1,35%. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it