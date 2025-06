Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno | la rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno riflettono un clima di tensione internazionale con il conflitto tra Israele e Iran al centro dell’attenzione. Trump lancia un ultimatum a Teheran, mentre Khamenei ribadisce la fermezza. Tra politica, scuola, cronaca e sport, le notizie si susseguono in un mosaico di eventi che plasmano il nostro giorno. Scopriamo insieme tutte le sfaccettature di questa giornata ricca di novità e approfondimenti.

Il conflitto tra Israele ed Iran domina le aperture dei giornali, oggi in edicola, con l'ultimatum di Trump a Teheran e la richiesta del tycoon di una "resa incondizionata". Ma il leader Khamenei non accenna ad una resa. Spazio ancora all'inizio dell'esame di maturità, agli sviluppi del giallo di Villa Pamphilj e, per lo sport, al calciomercato e al Mondiale per club. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it