le prime immagini e le polemiche di sarah pidgeon nei panni di carolyn bessette

L’attesa cresce mentre le prime immagini di Sarah Pidgeon nei panni di Carolyn Bessette scatenano polemiche tra fan e critici. Ryan Murphy, maestro nel ritrarre storie iconiche, ci porta nel cuore degli anni Novanta con “American Love Story”, una serie che promette emozioni e scandali. Ma l’interpretazione di Sarah Pidgeon, finora, ha diviso il pubblico: sarà all’altezza della leggenda? La risposta potrebbe sorprenderti.

Ryan Murphy ha trovato i suoi John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: Paul Kelly e Sarah Pidgeon interpreteranno la coppia più iconica degli anni Novanta nella prima stagione di American Love Story, la nuova serie tv antologica per FX creata da Murphy e dallo storico collaboratore Brad Falchuck. Le prime foto degli attori nei panni dei due protagonisti, però, non hanno convinto. Sarah Pidgeon è Carolyn Bessette: le prime foto (che non convincono). A far storcere il naso ai fan è stata soprattutto Sarah Pidgeon: non convince il colore di capelli, un biondo definito “troppo freddo”, diverso dal miele di Bissette, e non convince nemmeno il look. 🔗 Leggi su Amica.it