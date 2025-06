Le pressioni Aipac sul Congresso per trascinare anche gli Usa in guerra con l’Iran

leader politici a mostrare un appoggio deciso alle operazioni militari israeliane contro l’Iran, alimentando tensioni geopolitiche e rischi di escalation. Questa campagna di pressione mette in discussione la neutralità degli Stati Uniti e solleva interrogativi sulla possibilità che il Congresso venga trascinato in un conflitto di vaste proporzioni. La situazione si fa sempre più complessa, con implicazioni che potrebbero influenzare la stabilità internazionale e il ruolo degli Usa nel mondo.

L'American Israel Public Affairs Committee (Aipac), la più grande organizzazione pro-Israele negli Stati Uniti, sta esercitando una pressione senza precedenti sui membri del Congresso americano, in particolare sui democratici, affinché esprimano un sostegno incondizionato alle azioni militari di Israele contro l'Iran. Secondo un'inchiesta condotta da Drop Site News in collaborazione con The American Prospect, l'Aipac sta sollecitando i parlamentari a dichiarare pubblicamente di "stare con Israele" nella sua campagna volta a distruggere le capacità nucleari dell'Iran, promuovendo un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto.