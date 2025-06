Le polizze rc auto italiane restano le più care dell’Ue Per le compagnie 2 miliardi di profitti in più nel 2024

Le polizze RC auto italiane continuano a essere le più care d'Europa, con un costo medio di 286 euro, ben 100 euro in più rispetto a Francia e Spagna. Secondo l’Ivass, questa differenza deriva da fattori come i costi di riparazione e i sistemi di gestione delle pratiche. Un panorama che, nonostante tutto, promette di portare alle compagnie assicurative nel 2024 ben 2 miliardi di profitti in più. Un dato che fa riflettere sull’andamento del settore assicurativo italiano.

Le polizze rc auto obbligatorie italiane sono le più care dell’Unione europea, con un costo medio di 286 euro. Esattamente cento euro in più rispetto ai valori medi di paesi come Francia o Spagna. A segnalarlo è l’Ivass, l’autorità che vigila sul settore assicurativo che oggi ha presentato la sua relazione annuale. Nel documento si spiega che “i differenziali fra i Paesi sono legati a fattori quali i costi delle riparazioni e i sistemi di risarcimento in caso di lesioni o morte” e che il differenziale fra i premi pagati in Italia e quelli all’estero “si è progressivamente ridotto dal 2012?. Resta il fatto che in tutta Europa soltanto la Gran Bretagna ha costi medi più elevati (381 euro). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le polizze rc auto italiane restano le più care dell’Ue. Per le compagnie 2 miliardi di profitti in più nel 2024

In questa notizia si parla di: polizze - auto - italiane - care

Rc auto: lieve calo in aprile 2025, Toscana terza in Italia per costo delle polizze. La classifica delle province - A aprile 2025, i costi delle polizze Rc auto in Toscana mostrano un lieve calo dello 0,7% rispetto a sei mesi fa, con un premio medio annuale di 688 euro.

Rc auto, in Italia le polizze più care dell’Ue: il prezzo medio è 286 euro (100 in più di Spagna e Francia) Vai su X

L’Italia continua a fare i conti con un parco auto tra i più vecchi d’Europa. Questo pesa anche sul costo delle polizze. Lo rivela uno studio di Facile.it. https://www.economymagazine.it/auto-sempre-piu-vecchie-e-polizze-piu-care-prezzi-in-salita-per-milioni-di-ita Vai su Facebook

Ivass, le polizze auto italiane sono le più care d’Europa; Rc auto, in Italia le polizze più care della Ue; Rc auto, in Italia le polizze più care dell'Ue: il prezzo medio è 286 euro (100 in più di Spagna e Francia).

Rc auto, in Italia le polizze più care dell’Ue: il prezzo medio è 286 euro (100 in più di Spagna e Francia) - Differenze significative tra le province, dal minimo di 180 euro registrato a Belluno ai 555 di Napoli: i dati della relazione annuale dell'Ivass sul 2024 ... Scrive msn.com

Ivass, le polizze auto italiane sono le più care d’Europa - Gli strumenti della vigilanza a tutela diretta del consumatore si arricchiscono con l'ormai imminente avvio dell'Arbitro assicurativo ... Segnala msn.com