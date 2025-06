Le parole della sciatrice Federica Brignone dopo le pressioni per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Federica Brignone, simbolo di determinazione e resilienza, ha risposto alle pressioni sulla sua partecipazione alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con parole sincere e piene di forza. La campionessa azzurra di sci alpino ha condiviso il suo percorso di maturitĂ e rispetto per il proprio fisico, sottolineando quanto ogni decisione sia frutto di un equilibrio tra sogno olimpico e benessere personale. Scopriamo come questa grande atleta affronta le sfide della propria carriera e della vita.

M ilano, 19 giu. (askanews) – «Io sinceramente penso che nessuno possa aver provato quello che ho provato io, ovviamente tutti vogliono, vogliono, vogliono, però in realtĂ il mio fisico è il fisico e io devo rispettarlo. Sono abbastanza matura, avendo avuto un infortunio così alla mia etĂ , dopo tutto quello che fatto nella mia carriera». Lo ha detto la campionessa azzurra di sci alpino Federica Brignone, a margine di un evento di Banca Generali, a proposito delle pressioni per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi anche › Federica Brignone mostra la cicatrice sulla gamba dopo l’incidente: «Record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno» Il commento di Brignone a Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le parole della sciatrice Federica Brignone dopo le pressioni per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

