Le motivazioni sulla Open Arms i giudici | Responsabilità sul Porto sicuro era della Spagna

Le motivazioni della sentenza sul caso Open Arms svelano un aspetto chiave: la responsabilità del porto sicuro ricadeva sulla Spagna, non sull’Italia. I giudici hanno chiarito che spetta alla nazione di sbarco garantire i diritti delle persone a bordo e fornire un luogo di sicurezza. Questa decisione diventa un punto di svolta nel dibattito sull’immigrazione e la gestione dei porti, lasciando aperto il...

« La Spagna, e non l'Italia, era tenuta a tutelare i diritti delle persone a bordo e, dunque, in linea di principio, anche a fornire l'approdo in un Place of safety (porto sicuro)». Lo scrivono i giudici del processo Open Arms nelle motivazioni della sentenza con cui, a dicembre, hanno assolto l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. La conclusione, che è tra i motivi che scagionano il.

