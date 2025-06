Le montagne bergamasche al centro dell’Europa | ricercatori UniBg in campo per un futuro sostenibile

Le montagne bergamasche, gioiello al centro dell’Europa, diventano protagoniste di un confronto internazionale dedicato a un futuro sostenibile. Ricercatori dell’Università di Bergamo si sono impegnati in un seminario a Bruxelles per esplorare strategie innovative di tutela, rigenerazione e governance territoriale. Al centro del dibattito, il patrimonio unico delle montagne lombarde e le sfide globali che richiedono soluzioni condivise. La sfida è ambiziosa, ma insieme possiamo costruire un domani più resiliente e sostenibile.

Bruxelles. Al centro del confronto, le strategie per tutelare e rigenerare il patrimonio delle montagne lombarde attraverso ricerca, co-progettazione e governance territoriale. Si è tenuto giovedì 19 giugno, nella Casa della Lombardia a Bruxelles, il seminario internazionale “Mountain Heritage and Global Challenges”, promosso dall’ Università di Bergamo con il coinvolgimento di Regione Lombardia e numerose istituzioni europee. Presentati i progetti sviluppati dai giovani ricercatori UniBg, come Interreg e Horizon, che dimostrano il valore della collaborazione tra accademia e territorio, come sottolineato da Mariafrancesca Sicilia, prorettrice alla Ricerca Scientifica, che ha ribadito il ruolo strategico della ricerca per uno sviluppo sostenibile condiviso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Le montagne bergamasche al centro dell’Europa: ricercatori UniBg in campo per un futuro sostenibile

