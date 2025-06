Le magnifiche 11 di Robert Capa | c’è un giallo ancora senza soluzione sulle leggendarie foto del D-Day?

un mistero avvolto dal tempo, un enigma che ancora oggi affascina storici e appassionati. Tra verità smarrite e immagini leggendarie, queste undici fotografie raccontano l'epicità di un giorno indimenticabile. Ma cosa si cela dietro quei frame? La risposta, forse, rimane nascosta nelle pieghe della memoria e dell'arte, lasciandoci con un'eterna domanda: cosa ci hanno davvero mostrato quei momenti?

È il 6 giugno 1944, il D-Day. Sulle spiagge della Normandia si consuma uno dei momenti più iconici della Seconda Guerra Mondiale. In mezzo alle pallottole e alle onde, c'è anche lui: Robert Capa, fotografo ungherese naturalizzato statunitense, armato solo di una Leica. Scatta freneticamente: 4 rullini, circa 106 fotografie in totale. O almeno, così si racconta. Di quegli scatti, però, oggi ne restano solo undici. Le magnifiche 11. Il resto è sparito nel nulla. Una perdita fotografica senza precedenti, avvolta in un mistero che ancora oggi divide storici e critici. Secondo la versione più diffusa, i negativi di Capa vengono inviati in fretta a Londra per essere sviluppati negli studi della rivista Life.

