Le incredibili immagini di un orso marsicano che preda un cerbiatto Il fotografo | Scena forte e rarissima

Una scena mozzafiato e quasi surreale catturata in Abruzzo: l’orso marsicano, simbolo della regione, si mostra in un momento di grande intensità, preda di un cerbiatto. Questa immagine, rara e potente, ci ricorda la forza selvaggia della natura, soprattutto nel periodo degli amori. Un evento straordinario immortalato dal fotografo Pietro Santucci, che con questa foto ci regala uno sguardo autentico e crudo sul mondo animale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa scena eccezionale.

