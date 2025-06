Le fettuccine Alfredo sotto accusa | epidemia di listeria decine di contagiati e un feto morto negli Stati Uniti

Un’epidemia di listeria mette in allerta gli Stati Uniti: 17 casi, tra cui tre decessi e un feto perso, sono stati collegati alle fettuccine Alfredo con pollo. L’azienda produttrice ha già ritirato il prodotto dal mercato, ma i rischi restano altissimi. La salute pubblica è in allarme: cosa c’è da sapere e come proteggersi? Scopriamo insieme i dettagli di questa emergenza alimentare.

Un’epidemia da 17 casi in 13 Stati Usa, 16 dei quali ricoverati in ospedale e 3 morti, tutti collegati allo stesso ceppo di listeria. Nel mirino ci sarebbero i pasti pronti di “Fettuccine Alfredo” con l’aggiunta di pollo, ritirati dall’azienda produttrice nei giorni scorsi. A lanciare l’alert, dopo un bilancio delle infezioni, censite sono i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), che a seguito dell’epidemia multistato hanno pubblicato un avviso di sicurezza alimentare. Una di queste infezioni in una donna in gravidanza ha avuto come esito la perdita del feto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le “fettuccine Alfredo” sotto accusa: epidemia di listeria, decine di contagiati e un feto morto negli Stati Uniti

