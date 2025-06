Le feci degli animali degli allevamenti scaricate nel fiume Sele finivano anche in mare a Salerno Paestum ed Eboli

L’inquinamento delle acque a Salerno, Paestum ed Eboli solleva gravi preoccupazioni ambientali. Le recenti indagini della Guardia di Finanza hanno svelato scarichi abusivi di deiezioni dagli allevamenti lungo il fiume Sele, finendo in mare e minacciando l’ecosistema. Un problema che richiede azioni immediate per tutelare la nostra natura e la salute delle comunità locali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa emergenza ambientale.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza dopo la comparsa di grosse chiazze in mare, hanno permesso di accertare scarichi abusivi delle deiezioni animati nel fiume Sele da parte di tre allevamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

