Le due settimane di Trump per decidere cosa fare con l’Iran

Le due settimane di Trump per decidere il futuro dell'Iran sono un crocevia cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. Nel frattempo, l'Iran svela la mappa dell'area colpita a Be'er Sheva, evidenziando le tensioni crescenti nella regione.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha pubblicato su X la mappa della parte di Be'er Sheva, in Israele, in cui si trova l'ospedale colpito dai missili del suo paese.

Ucraina, Trump: «Tra due settimane sapremo se Putin fa sul serio». E Mosca propone a Kiev un nuovo round di negoziati: «Il 2 giugno a Istanbul» - Tra due settimane, il mondo volgerà lo sguardo verso le dinamiche tra Ucraina e Russia, quando Donald Trump promette di valutare la veridicità delle intenzioni di Vladimir Putin riguardo a un cessate il fuoco.

Il vice JD Vance è andato in soccorso del presidente: “Trump ha mostrato notevole moderazione”, ha twittato, “ora potrebbe decidere di dover intraprendere ulteriori azioni”. Di Riccardo Antoniucci Vai su Facebook

Trump prende tempo: "Deciderò nelle prossime due settimane". Bibi: "Possiamo colpire anche Fordow" | La diretta - Mentre Donald Trump approva i piani per l'attacco all'Iran e la Guida suprema Ali Khamenei minaccia l'Occidente, continuano i missili tra Israele e Iran. Si legge su msn.com