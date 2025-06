Le donne vittime di violenza avranno un rifugio in hotel | il Comune di Roma al lavoro con gli albergatori

Il Comune di Roma, in collaborazione con gli albergatori, sta aprendo un rifugio temporaneo in hotel dedicato alle donne vittime di violenza. Roma si distingue per le sue politiche innovative e strutture di supporto, ma attualmente manca circa la metà dei posti letto necessari. La sfida? Garantire un’accoglienza sicura e immediata a tutte le donne che ne hanno bisogno, perché nessuna deve sentirsi sola in questa battaglia.

«Roma è un'eccellenza nelle politiche e nelle strutture per accogliere le donne vittime di violenza, ma manca la metà dei posti letto».

