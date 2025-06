Lavoro redditi sempre più bassi e precarietà in crescita Rimini è la provincia che fa peggio in Regione

In un contesto di crescita dell'occupazione, la provincia di Rimini si distingue per una realtà preoccupante: redditi in calo, precarietà dilagante e un aumento degli inattivi. Il 13esimo rapporto di Ires Emilia-Romagna dipinge un quadro inquietante che richiede attenzione e interventi concreti. Dati alla mano, emerge con chiarezza come questa tendenza possa influenzare il futuro economico e sociale della regione, chiamandoci a riflettere e agire subito.

