Lavoro domestico in calo necessario regolarizzarli

Il lavoro domestico in Italia sta diminuendo, con oltre 817.000 lavoratori regolarmente contributivi nel 2024, segnando un calo costante dal 2021. Questa tendenza evidenzia l’urgenza di intervenire per garantire condizioni più stabili e tutelate. La regolarizzazione diventa quindi una priorità non solo per valorizzare questa figura fondamentale, ma anche per rafforzare il welfare e la tutela dei diritti di chi ogni giorno contribuisce alla nostra quotidianità .

Nel 2024 i lavoratori domestici con almeno un contributo versato all’Inps sono stati 817.403, in flessione per il terzo anno consecutivo (-3% rispetto al 2023). Dopo gli incrementi registrati nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lavoro domestico in calo, necessario regolarizzarli

In questa notizia si parla di: lavoro - domestico - calo - necessario

Oltre 80 rapporti di lavoro domestico fittizi: i soldi della Naspi a un’intera famiglia - Oltre 80 rapporti di lavoro domestico fittizi e indebite percezioni della NASpI a un'intera famiglia.

Domestici in calo, badanti in crescita: la fotografia 2024 del lavoro nelle case italiane Vai su X

INPS la Campania è tra le regioni con la quota maschile più elevata nel lavoro domestico Vai su Facebook

Domestici in calo, badanti in crescita; Lavoro domestico in calo nell’Isola, gli operatori sono oltre 46mila. Gli uomini meno del 10%; Lavoratori domestici 2024: calo del 3% e sorpasso delle Badanti sulle Colf.

Lavoro domestico in calo nell’Isola, gli operatori sono oltre 46mila. Gli uomini meno del 10% - Nel 2024 i lavoratori domestici iscritti all’Inps sono stati 817. Si legge su sardiniapost.it

INPS la Campania è tra le regioni con la quota maschile più elevata nel lavoro domestico - Stampa Nel 2024 i lavoratori domestici contribuenti all’INPS sono stati 817. Segnala salernonotizie.it