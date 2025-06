Lavori sulla rete idrica | strade di Pisa senz' acqua

Attenzione, cittadini di Pisa! Per lavori programmati sulla rete idrica, il servizio sarà temporaneamente sospeso nel pomeriggio del 23 giugno nelle vie di Padule e Pungilupo, dalle 14.00 alle 22.00. Acque comunica che questa interruzione è necessaria per garantire interventi di manutenzione essenziali. Vi invitiamo a pianificare di conseguenza e a rimanere aggiornati su eventuali ulteriori comunicazioni.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 14.00 alle 22.00 del 23 giugno, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle vie di Padule (nel tratto compreso tra le vie Pungilupo e Bargagna), Pungilupo (nel tratto compreso tra le vie di Padule e Sartori).

